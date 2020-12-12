Bakan Pakdemirli: Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili problemi kalmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı sayesinde Gazianteplilerin 2050 yılına kadar suyla ilgili bir problemi kalmayacağını bildirdi.

Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerle regülatör alanında incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere değerlendirme yapan Pakdemirli, bu projenin bir ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.

Gaziantep'in hızla gelişen nüfusuyla artan ihtiyaçları için 2 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir projeyi tamamladıklarını ve proje için şu ana kadar harcanan rakamın 2,6 milyar lira olduğunu bildiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bugün ayrıca Doğanpınar Barajı'nı da açtık. O da 80 bin hektarlık alanı sulamaya yetecek bir baraj. Bu barajla birlikte 3,2 milyar liralık devasa projeleri açtık. Gaziantep gibi güzide şehrimiz bu yatırımları hak ediyor. Hakikaten her konuda öncü bir şehir. Sanayisi, ekonomisi, ihracatı, gastronomisi ve yeni yeni şehirleşmesiyle de doğu illerimizin incisi haline geldi. Biz de bu şehrimizin bakanlığımız alanına giren sulama ve tarım konularında hem belediyemize hem de Gaziantep'imize destek olmaya devam ediyoruz."