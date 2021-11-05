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Bakan Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda incelemelerde bulundu

05.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda incelemelerde bulundu

MARDİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle açılışı yapılacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve DSİ yetkilileriyle barajı ziyaret etti.

Baraj ve HES hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, açılış öncesi alandaki hazırlıkları inceledi.

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