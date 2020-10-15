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Bakan Pakdemirli kadın çiftçilerle zeytin hasadına katıldı

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 18:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bütün Anadolu kadınların sırtında desek yeridir. Anadolu'da tarımla ilgili iş gücü konusunda kadın çiftçilerimiz son derece büyük, meşakkatli ve önemli görevini üstlenmiş durumda"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de zeytin hasadı yapan kadın çiftçilerle bir araya geldi.

İzmir'de temaslarda bulunan Pakdemirli, katıldığı toplantının ardından Urla ilçesine geçti.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolasıyla tarlada zeytin hasadı yapılan bir bahçeye uğrayan Pakdemirli, burada kadın işçilere yardım etti.

Hasat makinesiyle zeytin toplayan Bakan Pakdemirli, sonrasında kadınlarla sohbet etti.

Bakan Pakdemirli, AA muhabirine, kadın çiftçilerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde onlara "merhaba" demek istediğini vurguladı.

Pakdemirli, "Bütün Anadolu kadınların sırtında' desek yeridir. Anadolu'da tarımla ilgili iş gücü konusunda kadın çiftçilerimiz son derece büyük, meşakkatli ve önemli görevini üstlenmiş durumdalar. Türkiye'nin tarımsal üretimi hasılasında da çok önemli payları var." diye konuştu.

Kadınların birlikte çalışabilme, birlikte iş yapabilme özelliğine değinen Pakdemirli, onları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli, kadın çiftçilere gül ve çeşitli hediyeler verdi.

Kadın çiftçilerden Gülsezer Eraslan da Bakan Pakdemirli'nin ekranda göründüğünden daha genç olduğunu belirterek, "Allah sağlık ömür versin, çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Devletimizin bakanını yanında gördüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hatice Tezcanlı da Bakan Pakdemirli'yi bahçede görünce şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu aktardı.

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