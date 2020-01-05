Bakan Pakdemirli Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu:

KARS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu kadar gencin şehitlerine yürüdüğünü görünce 105 yıl önceki o ruh halinin halen dipdiri olduğunu söylemek mümkün. Türkiye şehitlerine, yiğitleriyle yürüyor. Bu gençlikle Türkiye 2023'e, 2053'e, 2071'e yürüyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Pakdemirli, zamanın donduğu, "Allahuekber" nidalarının dağlara kazındığı yerde şehitlerin yanında olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Türk milletinin, her zaman son nefeste bile hayat bulduğunu ifade eden Pakdemirli, "105 yıl evvel anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine kar düştü. Kafkas Cephesi'ni savunmak için başlattığımız harekat, hepimiz için bir beyaz hüzün olarak hafızalarımızda durmakta ve bu hüznü unutmamalıyız. Seferlerimizi, zaferlerimizi hatırladığımız kadar, Sarıkamış'ı da hatırlamalıyız." dedi.