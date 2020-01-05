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  4. Bakan Pakdemirli Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu:

Bakan Pakdemirli Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu:

ERZURUM HABERLERİ  | 05.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

"Bu kadar gencin şehitlerine yürüdüğünü görünce 105 yıl önceki o ruh halinin halen dipdiri olduğunu söylemek mümkün. Türkiye şehitlerine, yiğitleriyle yürüyor. Bu gençlikle Türkiye 2023'e, 2053'e, 2071'e yürüyor"

KARS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu kadar gencin şehitlerine yürüdüğünü görünce 105 yıl önceki o ruh halinin halen dipdiri olduğunu söylemek mümkün. Türkiye şehitlerine, yiğitleriyle yürüyor. Bu gençlikle Türkiye 2023'e, 2053'e, 2071'e yürüyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Pakdemirli, zamanın donduğu, "Allahuekber" nidalarının dağlara kazındığı yerde şehitlerin yanında olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Türk milletinin, her zaman son nefeste bile hayat bulduğunu ifade eden Pakdemirli, "105 yıl evvel anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine kar düştü. Kafkas Cephesi'ni savunmak için başlattığımız harekat, hepimiz için bir beyaz hüzün olarak hafızalarımızda durmakta ve bu hüznü unutmamalıyız. Seferlerimizi, zaferlerimizi hatırladığımız kadar, Sarıkamış'ı da hatırlamalıyız." dedi.

- "Bu dağlar bizimdir, gençler sahiplensin"

Pakdemirli, yüreğinde vatan ve iman aşkı olan bir milleti kimsenin hiçbir zaman yenemeyeceğini belirterek, gençlere yönelik Bakanlığının yaptığı faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Gençlerden, ecdadın şehit düştüğü dağları unutmamasını ve sık sık ziyaret etmesini isteyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu dağlar bizimdir, gençler sahiplensin. Bu topraklar bizimdir, gençler vazgeçmesin. Bugün burada, verdiğimiz her emeğin değdiğini bu kış gününde gördük. Bu kadar gencin şehitlerine yürüdüğünü görünce 105 yıl önceki o ruh halinin halen dipdiri olduğunu söylemek mümkün. Türkiye şehitlerine, yiğitleriyle yürüyor. Bu gençlikle Türkiye 2023'e, 2053'e, 2071'e yürüyor. Allah sizlerden razı olsun. Biz yeryüzü cennetlerinin her birinde şanla yetişmiş, şerefle yetişmiş bir milletiz."

Protokol konuşmalarıyla son bulan törende, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatların gökyüzündeki nefes kesen gösterisi ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sarıkamış

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