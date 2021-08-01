Bakan Pakdemirli, Van'daki sele ilişkin hayvan yetiştiricilerinin zararlarının karşılanacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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