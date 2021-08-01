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  4. Bakan Pakdemirli, Van'daki sele ilişkin hayvan yetiştiricilerinin zararlarının karşılanacağını bildirdi

Bakan Pakdemirli, Van'daki sele ilişkin hayvan yetiştiricilerinin zararlarının karşılanacağını bildirdi

01.08.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli, Van'daki sele ilişkin hayvan yetiştiricilerinin zararlarının karşılanacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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