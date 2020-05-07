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Bakan Pakdemirli’den Başkan Sekmen’e üretim övgüsü

ERZURUM HABERLERİ  | 07.05.2020 16:39 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Ormanı Dr.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Ormanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Sektör Buluşmaları toplantısında bir araya geldi. VKS üzerinden gerçekleştirilen toplantıda tarımsal gelişmeler ve yeni döneme dair yapılan üretim planlamaları konuşulurken, üretim sürecinde Erzurum da ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Erzurum’da tarıma yönelik olarak yapılan çalışmaları ve üretilen hizmetleri Tarım ve Ormanı Pakdemirli’ye anlattı. Hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarıyla üretimi sürekli ön plana çıkarttığını kaydeden Başkan Sekmen, bu hedef doğrultusunda Erzurum’da atılan adımları Pakdemirli’yle paylaştı.
Erzurum’da çiftçilerin üretim sürecine katkıda bulunmak için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım Makinaları Filosu kurulduğunu Başkan Sekmen’den öğrenen Bakan Pakdemirli, yerel yönetimlerin tarımsal üretime yönelik bu tür ataklar gerçekleştiriyor olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, Erzurum’da tarımın yanında hayvancılığın da çok önemli bir potansiyel olduğunu vurguladığı Bakan Pakdemirli’ye, Büyükşehir’in hayvancılık atılımlarından da bahsetti. Sekmen, “Türkiye’nin en büyük canlı hayvan borsasını Erzurum’da kurduk, ilçelerimizin tamamına hayvan pazarları kazandırdık. 350’nin üzerinde gölet inşa ettik, hayvancılık sektörümüzün hizmetine sunduk” diye konuştu.

İki sektör birbirini destekleyecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye Erzurum’daki tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktaran Başkan Sekmen, özellikle yem bitkisi üretimine dikkat çekti. Erzurum’un hem toprak ve hem de iklim yapısı itibariyle yem bitkisi üretimi için çok uygun bir altyapıya sahip olduğunu anlatan Sekmen, “Yem bitkisi üretimine yoğunlaşmak demek, Erzurum’da hayvancılık maliyetlerini de azaltmak demek olacak. Bu bakımdan tarıma dayalı hayvancılık ve yine hayvancılığa dayalı sanayi yaklaşımını gerçekleştirebilmenin peşindeyiz. Bu anlamda üreticimizin her şartta ve her koşulda yanında olacağız” dedi.

Pakdemirli’den Büyükşehir’e övgü
Başkan Sekmen’in verdiği bilgilerin ardından Bakan Pakdemirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık sektörleri için başlattığı seferberliğin takdir edilecek düzeyde olduğunu ifade etti. Özellikle çiftçilerin kullanımına sunmak amacıyla belediye bünyesinde tarım makinaları filosu oluşturma girişiminden mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “İşte bu yaklaşım, üretimi öteleyen değil, önceleyen bir anlayışı temsil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin planlaması tam da bu doğrultuda. Ekilmemiş bir karış toprak bırakmama adına gereken ne ise yapacağız. Tarımımızı da, hayvancılığımızı da, kendi imkanlarımız ve kendi potansiyellerimiz doğrultusunda kalkındıracağız ve bunu milli bir seferberliğe dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli, sözlerini üretim sürecine sunduğu katkılardan dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ederek tamamladı.

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