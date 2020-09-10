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Bakan Pakdemirli'den destek ve hibe müjdesi:

ANKARA HABERLERİ  | 10.09.2020 00:22 | Son Güncelleme

"Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya, 2020 yılı ikinci dönem için toplamda 16,4 milyon lira cuma günü saat 18.00 itibarıyla kira bedeli olarak ödenecek" - "Kırsal kalkınma yatırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesinin cuma günü yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, "Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya, 2020 yılı ikinci dönem için toplamda 16,4 milyon lira cuma günü saat 18.00 itibarıyla kira bedeli olarak ödenecek." bilgisini verdi.

Ayrıca, küçük aile işletmeleri kapsamında gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, Türkiye'de tarımsal işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığına işaret ederek, bu kapsamda özellikle gençleri ve kadınları destekleyerek bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu doğrultuda hibe müjdesi veren Bakan Pakdemirli, "Kırsal kalkınma yatırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bunun için yeni dönem Cumhurbaşkanlığı kararını Temmuz ayında çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, yüzde 50 hibede öncelik tanınacak alanlara ilişkin, şu örnekleri verdi:

"Genç ve kadın olması, kırsal da yaşıyor olması ve birincil tarım ürünlerini işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri. Örnek işletmeler; salamura yaprak tesisi, bal işleme ve paketleme tesisi, sebze meyve kurutma tesisi, istiridye mantarı üretim tesisi vb."

Pakdemirli, ayrıca Mardin, Düzce, İzmir ve Amasya'da pilot olarak uygulanan Uzman Eller Projesi'ni yeni dönemde 81 ile yayacaklarını da kaydetti.

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