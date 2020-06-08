YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 tarım işçisi için başsağlığı dileğinde bulundu.Aydın’ın İncirliova Acarlar Mahallesi’nden Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarparak devrilmişti.

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 tarım işçisi için başsağlığı dileğinde bulundu.
Aydın’ın İncirliova Acarlar Mahallesi’nden Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarparak devrilmişti. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.
Yaşanan kazanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kazada hayatını kaybeden Acarlar Mahallesi sakinleri için taziye mesajı yayımladı. Bakan Pakdemirli mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Aydın Karpuzlu’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çiftçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum"

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aydın Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.