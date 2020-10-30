Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz ile ilgili açıklama:

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde." dedi.

Depremde yıkılan Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Pakdemirli, Buse Hasyılmaz ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

Bir süredir Hasyılmaz'a ulaşamadıklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Son 10 dakikadır Buse'ye ulaşamıyoruz. Uyumuş olabilir, başka bir şey olabilir ama şu saate kadar Buse ile sürekli hem ailesini konuşturduk hem biz konuştuk. Buse yalnız değil içeride. Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde. Şu an ana merkezde iki odakta binanın bu tarafından bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca binanın her tarafında ciddi çalışma yürütülüyor. İnşallah yaralılara sağ salim ulaşma amacımızla sonuna kadar çalışmaları yerinde takip ediyoruz."