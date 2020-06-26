YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Bakan Pakdemirli’ye Salihli Kirazı götürdü

Bakan Pakdemirli’ye Salihli Kirazı götürdü

MANİSA HABERLERİ  | 26.06.2020 14:55 | Son Güncelleme

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bakan Pakdemirli’ye Salihli Kirazı götürdü

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Kemer ve Çamurhamamı’nda yetişen tescilli ve dünyaca ünlü Salihli Kirazını ikram etti.
Ankara ziyareti kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret eden Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, ziyarette ilçe tarımı ile bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm ile iriliği ve lezzetiyle Salihli’nin reklam yüzü olan kiraz hakkında bilgiler verdi. Mayıs ayında yaşanan yüksek sıcaklık nedeniyle üzüm bağlarında silkinti zararının oluştuğunu belirten Aksoy, kiraz ise hem kalitesi hem de fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin ağzını ilçenin verimli topraklarında yetişen tescilli Salihli Kirazı’nın tatlandırdığını belirten Aksoy, adı Salihli ile özdeşleşmiş kirazı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye de ikram ettiğini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’de ziyaret ve Salihli Kirazı ikramından dolayı Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Gökhan Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Nurcan Eczanesi
Akhisar
Ecem Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

2. Amatör Ligin iptaline tepki

2. Amatör Ligin iptaline tepki

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.