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Bakan Pekcan’dan Kileci ve Altunkaya’ya DGÖ Liyakat Sertifikası

28.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan’dan Kileci ve Altunkaya’ya DGÖ Liyakat Sertifikası

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Habur Gümrük Kapısı’nda ihracatın önündeki Covid-19 kaynaklı engellerin kaldırılmasına öncülük etmeleri ve temassız ticaret konusunda emsal oluşturacak bir çalışmaya imza atmaları dolayısıyla "Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası"nı almaya layık görüldü.26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kileci ve Altunkaya’ya DGÖ Liyakat Sertifikasını takdim ederek, pandemi sürecinde GAİB olarak gösterdikleri olağanüstü çaba ve hassasiyet için teşekkürlerini ifade etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Habur Gümrük Kapısı’nda ihracatın önündeki Covid-19 kaynaklı engellerin kaldırılmasına öncülük etmeleri ve temassız ticaret konusunda emsal oluşturacak bir çalışmaya imza atmaları dolayısıyla "Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası"nı almaya layık görüldü.
26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kileci ve Altunkaya’ya DGÖ Liyakat Sertifikasını takdim ederek, pandemi sürecinde GAİB olarak gösterdikleri olağanüstü çaba ve hassasiyet için teşekkürlerini ifade etti. Düzenlenen törende, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin Habur Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlarda aldığı inİsiyatiflerin yanı sıra pandemi sürecinde Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan maske tedariğinde de çok önemli bir rol oynadıklarını ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “GAİB’in sadece dış ticaret alanında değil, maskelerin Türkiye genelinde çok hızlı bir şekilde temini ve tedariğinde yapmış olduğu katkılar için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Habur Sınır Kapısı’nda yürüttükleri faaliyetlere değinerek konuşmasına başlayan Kileci, “Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını nedeniyle Habur Sınır Kapısı 1 Mart 2020 tarihinde yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmış ve ihracatımız durma noktasına gelmişti. Biz, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Mahsum Altunkaya ile birlikte, il protokolümüzün de yer aldığı bir heyete öncülük ederek derhal sahadaki çalışmalarımıza başladık. Irak’ta bulunan Türk tırlarının ülkemize girişinin hızlandırılması amacıyla, giriş sırasında yapılması zorunlu dezenfeksiyon işlemleri için gereken makineler, ilaç ve hizmet alımı, Türk şoförlerinin Irak’a geçişinin yasak olması nedeniyle Irak tarafında oluşturulan tampon bölgede görev yapmak üzere 40 adet Iraklı şoför istihdamı ve bu organizasyonu yürütecek personel hizmeti ile gerekli malzeme alımını gerçekleştirdik. Tüm bu çabalar neticesinde, Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile sınırdaki araç geçiş sayıları, pandemi öncesi araç geçiş sayısına yaklaştı, temassız ticaret uygulamaları ile ihracatımızın durması engellenerek tüm dünyaya örnek bir ihracat modeli geliştirildi. Söz konusu model daha sonra Kapıkule başta olmak üzere diğer gümrük kapılarımızda da hayata geçirildi” ifadelerini kullandı.
Kendilerine layık görülen ödül dolayısıyla şükranlarını ifade eden Başkan Kileci; “Hububat Birliği Başkanımız Mahsum Altunkaya ile birlikte Habur Gümrük Kapısı’nda ihracatımızın önündeki Covid-19 kaynaklı engellerin kaldırılması ve temassız ticaret konusunda emsal oluşturacak tüm bu çalışmalara öncülük etmemiz dolayısıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından ‘Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası’nı almaya layık görüldük. DGÖ Liyakat Sertifikalarımızı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen bir törenle takdim ettiler. Bakanımız, pandemi sürecinde maske tedariği ve organizasyonu konusundaki çabamızı takdir ettiklerini de dile getirdiler. Söz konusu sertifika ile bizleri onurlandıran Bakanımıza, Kurumum ve Güneydoğu ihracat ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Bu ödülü yalnızca Güneydoğulu ihracatçılar adına değil, aynı zamanda Habur Sınır Kapısı’ndaki gümrük çalışanları ve Bölge ihracatımızın tüm paydaşları adına alıyorum. Biz Bölgedeki çalışmalarımızı Ticaret Bakanlığımızdan aldığımız destekle hayata geçiriyoruz. Görev süresi içerisinde Bakanım bizlere çok ciddi destek verdiler. Bakanımıza ve tüm Ticaret Bakanlığı çalışanlarına bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
“Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz.”
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da bu zorlu süreçte kesintisiz ihracatın sağlanması, gümrüklerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Bölge ihracatçıları olarak olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini ifade ederek, “Bu ödülü elbette şahsım adına değil Güneydoğulu ihracatçılar adına alıyorum. Dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreci Bölge ihracatçılarımızla birlikte doğru yönetmeye çalışıyor ve ülkemiz ihracatının pandemi sürecinde de kesintisiz devam etmesi adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte daha büyük başarılara imza atmak, gümrük kapılarımızda yaşanan sorunların çözümünde üzerimize düşenleri yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizleri böylesine önemli bir ödülle onurlandıran Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın şahsında tüm Ticaret Bakanlığı çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bakan Pekcan’dan Kileci ve Altunkaya’ya DGÖ Liyakat Sertifikası

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