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Bakan Selçuk, 1513 tasarım-beceri atölyesinin toplu açılışını yaptı

ANKARA HABERLERİ  | 07.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bir yılda 6 bine yakın atölye açıldı. Bu sadece Bakanlığın merkez teşkilatının arzusuyla olacak bir şey değil. Bu konu, bir eğitim hareketine de dönüşmüş vaziyette" - "Bütün atölyeler ile bütün dersler arasında ilişki var. Burada yaptığımız faaliyetler sadece atölye becerilerinin gelişmesine değil okuduğunu anlama, yabancı dil, sanat, drama gibi becerilere hizmet eden bir özellik de taşıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir yılda 6 bine yakın tasarım beceri atölyesinin açıldığına işaret ederek, "Bu sadece Bakanlığın merkez teşkilatının arzusuyla olacak bir şey değil. Bu konu, bir eğitim hareketine de dönüşmüş vaziyette." dedi.

Bakan Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan 1513 tasarım-beceri atölyesinin toplu açılışını Sincan İlkokulu'nda düzenlenen törenle yaptı.

Konuşmasına, "Bugün benim özel olarak mutlu olduğum bir gün." sözleriyle başlayan Selçuk, tasarım beceri atölyelerini, bütün okullarda görmek istediğini belirtti.

Geçen yılki pilot çalışmada, bir yılda 1000 atölye açılması hedefini koyduklarını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Gördüm ki bir yılda 6 bine yakın atölye açıldı. Bunlar öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, il ve ilçe müdürlerimizin katkısıyla oldu. Bu sadece Bakanlığın merkez teşkilatının arzusuyla olacak bir şey değil. Bu konu, bir eğitim hareketine de dönüşmüş vaziyette. Çocuk, sadece A, B, C şıklarını işaretleyerek hayatın elinden nasıl tutabilir? Eğer eliyle, bütün duygusuyla, bütün aklıyla meseleye intikal etmezse nasıl terbiyenin çerçevesi genişler? Bu soru çok önemli. Tam da bu atölyeler bunu sağlıyor. Çocuk dikiş dikmek, tarımla, sporla, drama, robotikle, mühendislikle, sanatla ilgilenmek konusunda müthiş bir imkana kavuşuyor. Çocukların her birinin kendi becerilerini görmesi, diğer arkadaşlarının neler yapabildiğini onları izleyerek değerlendirmesi gibi çok sayıda imkana sahip olabiliyor."

Bakan Selçuk, tasarım beceri atölyeleriyle bir okulun sıradan bir koridordan bir hayat sahnesine dönüştürüldüğünü anlattı.

Bu atölyelerin aynı zamanda çocuğun hakkını verme anlamına da geldiğini anlatan Selçuk, "Çocuk oyunla, yaparak, yaşayarak öğrenmek istiyorsa bu sloganlarda kalmamalı. O yüzden de atölyelerde çocukların yaptığı bu işler, onların tabiatına hürmet etmek, onların doğasına saygı göstermek anlamına da geliyor. Böylece çocuklar, kendilerini daha çok okula ait hissetmek, öğrenmekten daha çok haz duymak ve okulda yapılan faaliyetleri daha anlamlı bulma konusunda mesafe alıyorlar. Eğitim dostu bir yaklaşımdan söz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu atölyelerin kendilerinin icat ettiği bir mesele olmadığına, Türk eğitim kökeninde bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, eğitimci-yazar İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun "istihsal ve üretim" adını verdiği okullarda yaşam temelli atmosfer oluşturma konusundaki görüşlerine değindi.

Kendilerinin bunun devamını yaptıklarını vurgulayan Selçuk, "Öğretmen okullarımızda, köy enstitülerinde olagelen birçok faaliyetin, bugünkü dijital içerikleri de kapsayan daha genişlemiş bir halini ortaya koyuyoruz ve böylece hafızamızı tazelemiş oluyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki gelişmeleri izlediklerinin altını çizen Selçuk, dünyada yapılanlarla Türkiye'de yapılanlar arasındaki farkı çok önemsediklerini söyledi. Bakan Selçuk, "Ankara başka illerimizle yarışmıyor, Ankara, Tokyo, New York, Paris'le yarışıyor. Onun için de bunun tedbirlerini almak ve çocuklarımızı onuruyla şerefiyle bayrağımızın altında dimdik ayakta duracak şekilde yetkin çocuklar haline getirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

- "Atölyeleri gören çocuklar, sınıflara girmek istemiyor"

Törende Bakan Selçuk'un, "Burada bir problem yaşıyoruz bu atölyelerle ilgili. Çocuklar, bu atölyeleri gördükten sonra sınıflara girmek istemiyorlar. Bu problemi çözme konusunda bilim insanları çalışıyorlar. Acaba ne tür önlemler alınıyor, bunları inceliyoruz." esprisi salondakileri güldürdü.

Tasarım-beceri atölyelerinin kurulduğu okul öğrencilerinden birinin kendisine "Okulda hayat değişti." sözlerini aktaran Selçuk, tarım atölyelerini gördüğünde duyduğu heyecanı paylaştı.

Atölyeleri derslerle de ilişkilendirdiklerini belirten Selçuk, "Görsel sanatlar dersiyle matematik dersi arasında bir ilişki var elbette. Robotik ve sanat atölyeleri arasında ilişki var. Tarım atölyesi ile fen bilgisi arasında ilişki var. Bütün atölyeler ile bütün dersler arasında ilişki var. Burada yaptığımız faaliyetler sadece atölye becerilerinin gelişmesine değil, okuduğunu anlama, yabancı dil, sanat, drama gibi becerilere hizmet eden bir özellik de taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların bu atölyeleri çok hızlı çözdüklerini belirten Selçuk, "Bir erkek çocuğun dikiş dikmesi, bir kız çocuğunun robotik atölyesinde ortaya koyduğu tasarım çok güzel ve bunların artmasını istiyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da atölyeler konusunda çok büyük hareketlenme olduğunu bildirdi.

Çocukların bu atölyelerde daha yüksek bir motivasyonla üreterek, ürettiğini sergileyerek, bunun gerçek hayattaki karşılığını göstererek ve ailesiyle paylaşarak üretmenin hazzını ve eğitime etkisini görme fırsatı yakaladığını dile getiren Ziya Selçuk, çocukların, sadece soyut veya ezberlenmiş bilgileri yaz tatilinde unutmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, atölyelerdeki derslerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Atölyelerde Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin de yapılması mümkün. Bazı dersler sadece sınıfta yapılır, bazıları atölyelerde yapılır gibi bir sınırlılığımız yok. Bunları birbirine karıştırmamakta fayda var. 'Çocuklar soru çözüyorlar ama sorun çözemiyorlar' diye konuşuyoruz. Çocukların sorun çözebilmesinin temeli, eliyle, vücuduyla, duygusuyla düşüncesiyle bir şey yapması, eylemi de duygusunu da bununla birleştirme ihtiyacı var. Bu anlamda da eğitimi bütünleştirmek söz konusu. Yani bilgiyle görgüyü bütünleştiriyoruz. Bütün Türkiye'de (bu okul gibi) çok canlı cıvıl cıvıl atölyelerin olduğu okullaşma hedefimiz var. Bu yolda hızla adım atıyoruz. Kalite bilinci, okullardaki niteliğin artması konusunda uluslararası araştırmalarda Türkiye'nin konumunu yükseltme konusunda çok ciddi mesafe alıyoruz."

- Ankara'da hedef, yüzde 100 atölye

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Ankara'nın 1513 özel ve kamu okulunda tasarım beceri atölyeleri ile seferberliğe katıldığını anlatarak, "İnşallah bu sayı daha da artacak. Hedefimiz, bütün okullarda bütün öğrencilerin istifade edebileceği atölyeleri oluşturmak ve bütün öğrencileri buna dahil etmektir. Yüzde 100 atölye hedefimize de ulaşmayı ümit ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, protokoldekilerle birlikte okulda açılan 13 farklı tasarım-beceri atölyesini gezdi, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

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MEB Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tasarım beceri atölyesi

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