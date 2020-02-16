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Bakan Selçuk, Aydın’da 42 eğitim gönüllüsünü onurlandırdı

AYDIN HABERLERİ  | 16.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın’da eğitime destek veren 42 hayırsever ve iş insanını plaketle onurlandırdı.“Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” programı için Aydın’da gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen programda hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın’da eğitime destek veren 42 hayırsever ve iş insanını plaketle onurlandırdı.
“Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” programı için Aydın’da gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen programda hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, programda Aydın ili genelinde eğitim faaliyetleri ve eğitim kurumlarına destek veren 42 hayırsever ve iş insanını plaket takdim ederek onurlandırdı.
Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın milletvekilleri Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve protokol üyeleriyle davetliler katıldı.

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