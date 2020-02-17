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Bakan Selçuk emekli Milli Eğitim Müdürü’nün cenazesine katıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla’da 1996-2011 yılları arasında Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Aksan’ın cenaze törenine katıldı.Muğla’ya eğitim sektörüne yönelik değerlendirme toplantısı için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 yıl Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Aksan’ın Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene katıldı.Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine Bakan Selçuk’un yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekilleri, Vali Esengül Civelek, eğitim çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla’da 1996-2011 yılları arasında Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Aksan’ın cenaze törenine katıldı.
Muğla’ya eğitim sektörüne yönelik değerlendirme toplantısı için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 yıl Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Aksan’ın Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene katıldı.
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine Bakan Selçuk’un yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekilleri, Vali Esengül Civelek, eğitim çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merhum eski Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aksan’n eşi Emine Enise Aksan ve öğretmen kızı Merve Aksan’a başsağlığı diledi.
Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze töreni sonrası Bakan Selçuk Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen hayırsever iş insanları ve STK’lar ile düzenlenen toplantıya geçti.

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