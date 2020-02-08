YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Bakan Selçuk, Karaman'da iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

Bakan Selçuk, Karaman'da iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

KONYA HABERLERİ  | 08.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk, Karaman'da iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

KARAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki toplantıda konuşan Selçuk, Karaman'a eğitim alanında istişarelerde bulunmak üzere geldiğini, kentte gördüğü birlik ve beraberlikten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karamanlı vatandaşların eğitime verdiği önemin kendisini etkilediğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Hayır yapmak kolay bir iş değil. Herkesin parası olur da herkes hayır yapamaz. Nasip olmaz, kısmet olmaz. Hayır yapmak, kişinin iki dünyasını da mamur edecek bir müjdedir. Bu açıdan gelecek nesillerimizi, istihdam problemlerimizi dert edinen, eğitime katkıda bulunan iş insanlarımıza, hayırseverlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanlığının projelerini anlatan Selçuk, eğitime, öğrenciye ve öğretmene verdikleri önemi vurguladı.

Bakan Selçuk, daha sonra hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Konya Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
13:09
İkindi
16:01
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Saray Eczanesi
Karatay
Beyhekim Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
İstasyon Eczanesi
Selcuklu
Nurgül Eczanesi
Selcuklu
Saygılı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.