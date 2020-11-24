Bakan Selçuk, "Öğretmen Yetiştirmenin Dünü, Bugünü, Yarını" panelinde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birlikte hareket ettiğimizde bu ülkenin çocuklarını dünyada dimdik ayakta duracak şekilde sağlık, mutluluk, huzurla akranlarıyla yarışacak noktaya getireceğimize inanıyorum." dedi. Bakan Selçuk, Gazi Üniversitesinde (GÜ) düzenlenen "Öğretmen Yetiştirmenin Dünü, Bugünü, Yarını" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde uzun yıllar çalıştığı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, öğretmenlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. İnsanın mukaddes bir varlık olduğunu, kendini ve değerini anlamasının eğitimin yol haritasını gösterdiğini söyleyen Selçuk, "Kendine bir yol örerken, öğretmenin önünü aydınlatması, yön göstermesi, güç katması ve son derece ciddi olarak bu konularda çocuklarımızın geleceğini aydınlatması çok büyük bir vazife." diye konuştu. Selçuk, bu vazifeyi kutsal yapan unsurların olduğuna işaret ederek, bunların başında öğretmenliğin çocuğun mayasına sevgi ve şefkatle müdahale etme imkanı vermesinin geldiğini belirtti.

Çocukların hayatına dokunan öğretmenleri yetiştiren öğretmenlerin vazifesinin önemini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Çünkü öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmenin ayrı bir bakış açısı, ayrı bir vazifesi, sorumluluğu var. Bu sorumluluğu hepimiz yıllardır şerefle taşıyoruz ve bu yıllar boyunca da Öğretmenler Günü'nde bir kez daha hatırlayarak bu vazifemizi yeniden anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hepimizin bu duygular içinde olduğu böyle bir günde, öğretmenliği daha da geliştirmek, öğretmenliğin itibarını yükseltmek, öğretmenlerimizle beraber kol kola, omuz omuza bu ülkenin geleceğini aydınlatmak elbette vazifemiz. Bu vazifemizi, aslında 200 senedir öğretmenliğin yeniden inşası noktasında, bu ülkenin tarihinde, coğrafyasında görüyoruz." Bakan Selçuk, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilgilendiği Gazi Eğitim Fakültesini, Türkiye'nin geleceğinin inşasındaki yapı taşlarından birisi olarak gördüğünü kaydederek, "Gerçek bir zaferin eğitimli insan gücü ile sağlanacağını bilen Başöğretmen Atatürk, Cumhuriyet'in kurucu kadrosuyla beraber, toplumun ve çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir eğitim sisteminin kurulmasında terbiyenin, eğitimin önemini gayet iyi biliyordu ve bu noktada ciddi adımlar attı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet ile başlatılan eğitim seferberliğinin temelinde milli, yenilikçi bir eğitim sisteminin kurulması, halkın eğitim seviyesinin yükseltilerek Cumhuriyet'in değerlerini benimseyen yeni nesillerin yetiştirilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti: "Bu hedef, Milli Mücadele yıllarında dahi çok ciddi şekilde ele alınmış, takip edilmiş ve toplantılarla sürekli olarak bir inşa süreci yaşanmış. Bu inşa sürecindeki hayaller, öngörüler eğitim tarihimizin de belirleyici adımları olmuş. Cumhuriyet dönemi eğitiminin yeni baştan ve topyekun yapılanması aslında çok özel bir hikaye. Bu hikayenin temel taşlarının da bu binada, bu kültürde, atmosferde bulunması başka bir değere de dikkat çekiyor. Bu dönemde sadece yurt içindeki öğretmenlerle değil, yurt dışına gönderilen akademisyenler vasıtasıyla da dünyanın birikimi eğitim sistemimize taşınmaya çalışılmış. Milli Eğitim Bakanlığında o zaman ölçme, değerlendirmeden yabancı dil eğitimine, müzik eğitiminden spor eğitimine, sanat eğitimine kadar birçok branş ayrı ayrı değerlendirilmiş."