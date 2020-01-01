Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini çocuklarla izledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Çocuk Evleri'nde kalan 50 çocukla "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"yi izledi.

Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren aileleriyle Arcadium Alışveriş Merkezi'nde TRT Çocuk Televizyonu'nun sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"yi seyretti.

Salondaki çocuklarla tek tek ilgilenen ve beraberindekilerle hediyeler dağıtan Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada filmi çok beğendiğini söyledi.

Emeği geçenleri ve TRT Genel Müdürü Eren'i tebrik eden Selçuk, "Film insanlık tarihine bakış açımızı değiştiren Göbeklitepe konusunda farkındalık oluşturdu. Ailelerin çocuklarıyla izleyebileceği bir animasyon filmi olmuş. Bütün yapımcıların çocuk dostu, aile dostu filmleri daha da çoğaltmalarını istiyoruz. İlk üç günde izlenme rekoru kırmış, hedef 5 milyon." değerlendirmesinde bulundu.

- "Film çok önemli gişe başarısını yakaladı"

Fahrettin Altun da "Böylesi önemli güçlü ve yerli yapımların TRT üzerinden milletimizle birleşiyor olması son derece değerli. Bu yapım, çocuklarımıza ne kadar değerli bir kültürel coğrafya üzerinde yükseldiklerini göstermek açısından çok önemli. Film çok önemli bir gişe başarısını yakaladı, önümüzdeki günlerde de bu başarının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.