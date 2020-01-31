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Bakan Selçuk’tan Didimli öğretmene başarı belgesi

AYDIN HABERLERİ  | 31.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay Antalya’da düzenlenen en başarılı 200 öğretmenin davet edildiği 10.

Bakan Selçuk’tan Didimli öğretmene başarı belgesi

Geçtiğimiz ay Antalya’da düzenlenen en başarılı 200 öğretmenin davet edildiği 10. e-Twinning ulusal konferansına katılarak 19 e-Tewinning Eğitim Koçu arasında yer alan Didim’de görev yapan öğretmen Ülkü Ünver Çelebi’ye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başarı belgesi gönderildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gönderilen başarı belgesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tarafından, öğretmen Ülkü Ünver Çelebi’ye takdim edildi. Çelebi’in başarı belgesiyle onurlandırılmasıyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir, “Bir başarı, azim ve farkındalığıyla öne çıkan öğretmenlerimizden biri olan Ülkü Ünver Çelebi’yi ağırlamaktan, kendisine Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi’nin göndermiş olduğu başarı belgesini takdim etmekten onur duyduğumuz bir günü yaşıyoruz. Biliyorum ve inanıyorum ki Başöğretmenimiz Atatürk’ün ’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözü, her geçtiğimiz gün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle, Didim’imizde yükselerek yaşanmaktadır. Bu söz ilçemiz öğrencilerinin katıldıkları her yarışmadan bir madalya veya bir ödülle geri dönüşlerinde, öğretmenlerimizin mesleklerini içtenlikle, özveriyle, farkındalıkla gerçekleştirdikleri her anlarında, projelerindeki başarılarımıza Bakanlığımızdan takdim edilen ödüllerle, başarı belgeleriyle taçlandırıldığında, hep içimizde ve yaşantımızda öne çıkan bir söz olmuştur. İnanıyorum ki İlçemiz öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilerimizle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığımızın koymuş olduğu hedeflere, Didim Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.
Didim’de görev yapan öğretmen Ülkü Ünver Çelebi, İngilizce dersini Web 2 ile hazırlanan oyunlar ile öğretiminin konu alındığı Digitools projesi ile hem Avrupa Kalite Etiketi almış, hem de 8507 proje içerisinde önce ilk 200’e sonrasında ise Türkiye genelinde ilk 20’ye girmişti.

Bakan Selçuk’tan Didimli öğretmene başarı belgesi

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