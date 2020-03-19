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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Amasya'dan "misket elması" desteği

AMASYA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Amasya'dan "misket elması" desteği

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 81 ilde 81 okula "misket elması" gönderme sözü verdi.

Başkan Sarı, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." paylaşımına destek verdi.

Başkan Sarı, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, 81 ilde 81 okula "misket elması" göndereceğini ifade etti.

"Sayın Bakanımıza bu duyarlılığından dolayı, gönülden destek veriyoruz." diyen Sarı, şunları dile getirdi:

"Onun için Bakanımızın tweetine cevap vererek bizim de 81 ilde 81 okula misket elması göndereceğimizi yazdık. Öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olmak, onları motive etmek amaçlı bu tweeti attık. Amasya deyince akla elma gelir. Öğrencilerimizin kesinlikle günde bir tane Amasya elması yemesi lazım. Biz Sayın Bakanımıza destek amaçlı, öğrencilerimize motive amaçlı verdiğimiz sözü günü geldiğinde hemen icra edeceğiz. Amasya'dan elma yüklü kamyonlarımızı hemen çıkartırız. İlk teneffüste öğrencilerimiz elmalarını yiyecekler."

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81 ilde 81 okula "Misket Elması" Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı Destek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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