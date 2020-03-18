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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine, Kahramanmaraş'tan dondurmalı destek

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 18.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: - "Bakanımız aradı teşekkür etti. Biz de Kahramanmaraş olarak 81 ilimizde Bakanlığımızın belirleyeceği okullarımızda öğrencilerimize moral ve motivasyon artırmak amacıyla bu şekilde bir destek vermiş olacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" twitine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz." diyerek 81 ilden 81 okula dondurma sözü verdi.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem dünyayı hem de ülkeyi etkileyen bir virüsle karşı karşıya olduklarını, bu konuda hem devletin hem de hükümetin almış olduğu tedbirleri takdirle karşıladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Valilik koordinasyonunda bütün teşkilatla birlikte hükümet tarafından açıklanan ve yayınlanan tebliğlerin gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Güngör, bu süreçte vatandaşların morale ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.

Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabı Twitter'dan "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." mesajına Kahramanmaraş olarak kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Bugün Milli Eğitim Bakanımızın attığı bir twit vardı. Öğrencilerimize hoş bir mesaj vermişti. Biz de buna nasıl destek oluruz diye arkadaşlarımızla düşündük. Uzun teneffüs süresini Maraş dondurması ile tatlandırmak istiyoruz dedik. Bu da çok beğeni kazandı. Bizim buradaki amacımız, vatandaşlarımıza moral vermek. Bakanımızın vermiş olduğu mesaja destek vermek, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla böyle bir twite cevap verdik. Bakanımız aradı teşekkür etti. Biz de Kahramanmaraş olarak 81 ilimizde Bakanlığımızın belirleyeceği okullarımızda öğrencilerimize moral ve motivasyon artırmak amacıyla bu şekilde bir destek vermiş olacağız. Bakanımıza da ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugünler moral, motivasyon ve destek günleridir."

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Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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