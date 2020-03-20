Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesini duyurduğu paylaşıma cevap veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, 81 ildeki 81 okula Coğrafi İşaret Belgeli Kula Leblebisi göndereceklerini duyurdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilmesi sonrasında sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşımına yanıt veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, öğrencilerin uzun teneffüsü için gönderilecek kuru üzümlerin yanında Kula Leblebisi göndereceğini duyurdu. Bakan Ziya Selçuk’un, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerine yer verdiği paylaşımına cevap veren Başkan Palabıyık, “Kuru üzüm gönderen çok ama yanında Kula leblebisi olmayan kuru üzüm bir işe yaramaz. 81 ilimizde 81 okulumuza Kula Leblebisi kardeşlerimizin ilk teneffüsünde bizden” şeklinde mesaj yayımladı.

Başkan Palabıyık’ın sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaja da destekler ardı ardına geldi. Sosyal medya hesaplarından Başkan Palabıyık’ın mesajını paylaşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yayımladığı mesajda; “ Kula İlçe Başkanımız Ahmet Palabıyık’ı yavrularımız için göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.



