Bakan Selçuk’un okullarda fidan dikimi çağrısı Kemer’de karşılık buldu

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Kemer Merkez İlkokulunda ağaç dikimi etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum.’ twitti sonrası ülke genelinde başlatılan okul bahçelerinde fidan dikimi etkinliği, Kemer Merkez İlkokulunda da yapıldı. Okul bahçesinde yapılan fidan dikimine, Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Okul Müdürü Mustafa Değer, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve Mavi Bayrak Temsilcisi Halil Öncü katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı doğrultusunda özellikle Hatay’daki yanan ormanlar için okul bahçesinde fidan dikildi.Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili Acar, yeni başlayan eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmenler ve öğrencilere başarılar diledi.

Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini belirten Acar, “Çocuklarımızın sağlığı açısından okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize büyük iş düşüyor. Orman konusu da çok önemli. Hatay’da ve diğer bölgelerde çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Ülkemizde yanan yerleri canlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başlattığı proje çok güzel bir proje. Belediye olarak hem eğitime hem de bu projeye desteğimizi esirgemeyeceğiz.” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir ise bakan Selçuk’un çağrısı üzerine Kemer’deki okulların bahçelerinde fidan dikimi yaptıklarını belirterek, “Okullarımızı kısmen açtık. Pazartesi günü bakanımızın sosyal medyadan çağrısı üzerine okullarımızda fidan dikimi yapıyoruz. Her okul öğrencisine kavuştuğu için fidan dikerek katkı sunmak istedik. Bizi sevindirecek olan yeni fidan dikip onu büyütebilmek.” dedi.

Fidan dikiminden sonra öğretmenler, dikilen fidanlara can suyu verdi ve ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

