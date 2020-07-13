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Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu 2020 Yılı 1. Toplantısı'na katıldı

ANKARA HABERLERİ  | 13.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu 2020 Yılı 1. Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu 2020 Yılı 1. Toplantısı'na katıldı.

AFAD'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ve diğer yetkililer katıldı.

Depremlerin karakteristik özellikleri ile müdahale ve iyileştirme süreçlerinin de ele alındığı toplantıda ayrıca Elazığ, Van ve Bingöl depremleri değerlendirildi.

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