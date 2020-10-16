YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Bakan Soylu: “Afyonkarahisar Valiliğini tebrik ediyorum”

Bakan Soylu: “Afyonkarahisar Valiliğini tebrik ediyorum”

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.10.2020 20:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyasını yürüten Afyonkarahisar Valiliği’ni tebrik etti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyasını başarıyla yürüten illeri yaptığı paylaşımla tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyasını yürüten Afyonkarahisar Valiliği’ni tebrik etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyasını başarıyla yürüten illeri yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Soylu’nun açıklaması şöyle:
“En İyi Narkotik Polisi; Anne kampanyamızı başarıyla yürüten Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırıkkale Valiliklerimizi tebrik ediyorum. Bu çok önemli eğitim ve sorumluluk çalışmasının hızla tüm Türkiye’de güzel sonuçlar vermesi dileğiyle Şimdi haydi, hep birlikte iş başına.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Osmaniye’de korona denetimi
Osmaniye’de korona denetimi
Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden
Azerbaycan’a bir destek de MER Kolejinden
Muğla BİLSEM’den iki dünya birinciliği
Muğla BİLSEM’den iki dünya birinciliği

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:48
İkindi
15:55
Akşam
18:26
Yatsı
19:42

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Güven Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Yeni Nisa Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sırada yer aldı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sırada yer aldı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.