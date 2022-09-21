Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu başkanlığındaki değerlendirme toplantısı, 81 il emniyet müdürünün katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlendi.



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