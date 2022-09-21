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Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı

21.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu başkanlığındaki değerlendirme toplantısı, 81 il emniyet müdürünün katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı süleyman soylu

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