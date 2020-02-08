Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezli depremin ardından toplanan yardıma ilişkin, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından bölgede bugüne kadar 2 bin 304 artçı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Artçıların halen devam ettiğine işaret eden Soylu, Malatya ve Elazığ'da hastanelerde 14 kişi bulunduğunu ancak durumu kritik kimsenin olmadığını söyledi.

Bölgeye sağlık, barınma, gıda konusundaki tüm yardım ve desteklere teşekkür eden Soylu, Elazığ ve Malatya'da şimdiye kadar yaklaşık 30 bin çadır, 60 bin yatak, 121 bin battaniye, 38 bin ısıtıcının yanı sıra 29 bin 500 ton kömür yardımının 7 bin tonunun dağıtıldığını kaydetti.

Soylu 90 ton da odun yardımı yapıldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"78 bin 60 gıda kolisi şu ana kadar hem AFAD ve Kızılay tarafından dağıtılan hem de vatandaşlarımız tarafından gönderilip burada özellikle depolarımızda toparlanıp vatandaşımıza sevk edilen. Yaklaşık 40 bin adet alışveriş kartı, 36 bin adet giyim kolisi, yaklaşık 75 bin adet hijyen paketi dağıtılan. 1002 tır ve kamyon, kamyonet ve pikapla beraber 1437, Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her tarafından yardım geldiğini, bunların burada hem AFAD koordinasyonunda gerek belirlediğimiz görevlilerce gerek muhtarlarımız, belediyemiz aracılığıyla dağıtıldığı ve dağıtılmaya çalışıldığını söylemek isterim.