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  4. Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti

Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti

14.04.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 241 kilo eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltında. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadelerini kullandı.

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Hakkari Yüksekova

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