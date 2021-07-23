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  4. Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

23.07.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."

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