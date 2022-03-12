Bakan Soylu, IIJ İcra Sekreteri Wucthe ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wucthe ile görüştü

Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nda ikili görüşmeleri kapsamında Wucthe ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.



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