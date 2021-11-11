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Bakan Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti

11.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti.

İçişleri Bakanlığındaki kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

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