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Bakan Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü

12.03.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.

Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nda ikili görüşmeleri kapsamında Salam ile bir araya geldi.

Bakan Salam, kendisini karşılayan Soylu'ya, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk görevi üstlenmesi nedeniyle teşekkür etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

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