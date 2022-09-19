Bakan Soylu, Malezya heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malezya Deniz Kolluk Ajansı Oramiral Mohd Zubil bin Mat Som ve beraberindeki heyeti kabul etti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Malezya ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile iki ülke arasında her seviyede artan iş birliği konuları değerlendirildi.
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