Bakan Soylu "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"ndeki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı ve Yüksekova ilçesinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit olmasının 2. yılı dolayısıyla "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"ni ziyaret etti.

"Şehit Bedirhan üs bölgesine selam ve bayram dileklerimizi iletiyorum. Bugün Bedirhan bebeğimizin şehit edilişinin yıl dönümü. Allah onu cennetiyle, cemaliyle müşerref etmiştir. Çünkü o sabiydi, çocuktu. Oradaki kahramanlarımız da o üs bölgesinde onun ismini yaşatıyor. Bedirhan bebeğimize, annesine tekrar Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Onlara olan sorumluluğumuzu hem kendimize hem güvenlik güçlerimize hem de büyük milletimize tekrar hatırlatıyorum. Oradaki bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Biraz önce Cumhurbaşkanımızla bayramlaştık. O da tüm güvenlik güçlerimizin bayramını tebrik ediyor. Allah sizden razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Oradaki kardeşlerimize de selamlarımı iletiyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, Allah onları muhafaza etsin.''

- Kurban kesildi, dua edildi

Vali Akbıyık da terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara imza atan jandarma, polis özel harekat ekipleri ve güvenlik korucularının bayramını kutladı.

Güvenlik güçleriyle kurban kesen Akbıyık, Nurcan ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya ile tüm şehitler için dua etti. Mevzileri gezen Akbıyık, burada nöbet tutan asker, polis ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti.