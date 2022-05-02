Bakan Soylu, Şemdinli Üzümkıran köyü sakinlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Üzümkıran köyü sakinlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Soylu, İran sınırında 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak köyüne geçti. Burada 21. dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre'nin evini ziyaret etti ve kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Soylu, daha sonra Durak köyüne giderek, vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra Üzümkıran köyüne hareket eden Soylu, köy girişinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla karşılandı.

Üzümkıran köyü sakinlerinin, "Reisi ara Reisi ara" talebi üzerine Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, çok sayıda şehit veren köy halkının bayramlaşmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine telefonda hitap ettiği Üzümkıran köyü sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, Hakkari'nin ciddi bir değişim yaşadığını dile getirdi.

Ramazanda Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptığını anımsatan ve ilçe merkezinde gördüğü güzel görüntüleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023 Haziran'ında Hakkari bunu çok açık ve net ortaya koyacaktır, buna inanıyorum. Bunun için de tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet diyelim ve geleceğe el ele, omuz omuza yürüyelim. Şimdi gençler, özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki bizde Türk'ü Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı yok. Biz sizleri Allah için seviyoruz, biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik ve bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz."

Vatandaşların, "Sizinle ölümüne" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah razı olsun" karşılığını verdi.

- "Yarına umut dolu olun"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı ardından Üzümkırak köyü sakinlerine yaptığı konuşmada, vatandaşlara verdikleri destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üzümkıran köyü sakinlerinin emrine amade olduklarını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"5 yıl önce buraya geldiğimizde nasıl yemin ettiğimizi, şehitlerimizin, gazilerimizin huzurunda nasıl yemin ettiğimizi biliyoruz. Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp, bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz. Bilmenizi isterim, siz bir arada oldunuz. Biz de Hakkari'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yüksekova Havalimanından hastanelere kadar okullardan güvenliğe ve huzura kadar işe kadar her şeyi ayağınıza getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hepinizin huzurunda söylüyorum daha yeni başladık, yarına umut dolu olun."

Üzümkıran'da yaşayanların yollarından dönmediğine işaret eden Soylu, "İnşallah 2023 haziranında Hakkari'den çok büyük ses çıkartmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşların, "Evet" cevabı üzerine Bakan Soylu, "Biz de emrinize amadeyiz." diyerek konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte şehitler için dua etti.

Soylu'nun içinde bulunduğu aracın önü köyden dönüşü sırasında zaman zaman kendisini bekleyen vatandaşlarca kesildi. Burada görüştüğü vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Soylu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üzümkıran köyünün ardından Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret eden Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.

