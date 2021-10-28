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Bakan Soylu, Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic'le görüştü

28.10.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic'le görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.

Soylu, bakanlıktaki görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yapıcı adımlar atıldığını belirtti.

Sırbistan'ın dost ülke olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, istikrar, güvenlik, barış noktalarında Sırbistan'ın kilit ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Bakan Soylu, Kovid-19 sürecinde de iki ülke ilişkilerinin en üst düzeyde devam ettiğini vurguladı.

"Sıla Yolu Projesi"nde, terörle, organize suçlarla mücadelede yapılanlara, iki ülkenin güvenlik alanındaki iş birliklerinin önemine dikkati çeken Soylu, Türkiye ile Sırbistan arasındaki sinerjinin güvenlik anlamında önemli adımlar atılmasını sağladığını kaydetti.

Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic de Soylu'yu "dost ve ağabey" olarak gördüğünü dile getirdi.

Soylu'nun fedakarca görev yaptığını aktaran Stefanovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü politikanın, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağladığını bildirdi. Stefanovic, Bakan Soylu'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.

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