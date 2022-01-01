Bakan Soylu, Şırnak'taki futbol maçının başlama vuruşunu yaptı

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Kültür Şöleni Futbol Turnuvası merkez ilçe final maçının başlama vuruşunu yaptı.

Soylu, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından helikopterle Şırnak'a geçti.

Şırnak Belediyesi ile Şırnak Kültür ve Turizm Tanıtma Derneğince il merkezi ve ilçeleri kapsayan Şırnak Kültür Şöleni Futbol Turnuvası kapsamında Şırnak Üniversitesi sahasında Kırmızı Ejderler ile Şırnak BESYO takımları arasında oynanan merkez ilçe final maçının başlama vuruşunu yapan Soylu, takımlara başarılar diledi.

Maçı bir süre izleyen Soylu, vatandaşlarla da sohbet etti.

