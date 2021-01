Bakan Soylu, "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı"nda konuştu: (2)

- "İlkokulda okudukları İstiklal Marşı'nı unutanlara yazıklar olsun"

Polis ve jandarmanın attığı adımların bile sayıldığına, valinin, kaymakamın ağzından çıkan her kelimenin, attığı her tweetin, çektirdiği her fotoğrafın takip edildiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O ilçe binasındaki fotoğrafı neden yok sayıyorlar? PKK'ya, terör örgütüne deva bulmaya çalışanlar niye sesiniz çıkmıyor? Koştura koştura şehit ailelerimize gitmeyip orada terör örgütüne destekçilik yapanların evine gidip Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kahraman evlatlarımızı dünyaya, haksız bir yere şikayet etmeye çalışanlar, hadi koştura koştura Esenyurt binasına gitsenize, PKK'ya deva bulsanıza... HDP binasına gidin. Geçen gün milletvekilinin oradan çıkarken o annelere yaptığı edepsiz davranış gibi belki siz de bir davranış yaparsınız. Terörle mücadeleyi siyaset alanına taşımaya çalışanlara buradan sesleniyorum; az buçuk ülke sevginiz varsa bu alandan çıkın. Buranın siyasetini yapmayın. Bir muhalefet lideri de 'Garipsedim' diyebilmiş. Lanetleyemediniz mi, diliniz varmadı mı? Bu mudur? Bu kadar mı tepki verebildiniz?