"Ülkeme döneceğim" demişti! Şevval Şahin'in Londra'ya yerleştiği iddia edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Şevval Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında bulunması nedeniyle Şahin için yakalama kararı çıkarılmıştı.

İSTANBUL'A DÖNMEDİ

Habertürk'ün haberine göre, 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, en yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini açıklasa da aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte İstanbul'a ayak basmadı.



LONDRA'YA YERLEŞTİĞİ İDDİASI

Şevval Şahin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Şahin'in, İngiltere merkezli bir modellik ajansın bağlantı linkini paylaşması üzerine Londra’ya yerleştiği iddia edildi.

