Bakan Soylu, Van-Bahçesaray yolunda çığda yaralananları hastanede ziyaret etti:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33." dedi.

Bakan Soylu, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığda yaralı olarak kurtarılanları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede yatan 25 hastayı ziyaret ettiklerini, yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan birinin Ankara'ya sevk edileceğini aktardı.

Üst üste iki çığ hadisesinden dolayı acı kayıplarının olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu. Bugün de biz iki kişi olduğunu değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız 3 olduğunu görmüşler."

Bu akşam bölgedeki incelemelerin ardından yaptıkları değerlendirmelerde arama kurtarma çalışmalarına son vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Soylu, yarın sabah itibarıyla tekrar değerlendirme yapılacağını ve bunun ardından arama kurtarmanın devam edip etmeyeceği konusundaki kararı tekrar vereceklerini ifade etti.