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Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret

GİRESUN HABERLERİ  | 24.08.2020 22:21 | Son Güncelleme

Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret

GİRESUN (AA) - Giresun'da selde eşi kaybolan ve evi hasar gören Zeynep Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiralanan ve eşyaları alınan eve taşındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeynep Akar'ı, Dereli ilçe merkezindeki evinde ziyaret etti.

Akar, Soylu ve Kurum'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Tek dileğim, şu beyimi de bulsak." dedi.

Eşi Kemal Akar'ın çok iyi bir insan olduğunu, 36 yıllık evliliklerinde bir kötü sözünü duymadığını anlatan Akar, "Bulunsa mezarı olur en azından. Bayramda mezarına gideriz, Kur'an okuruz. Bulamazsak ne yaparız?" diye konuştu.

Soylu, Akar ve çocuklarına tekrar 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, yaşadıkları durumun çok zor olduğunu bildiklerini söyledi.

Aileden biraz daha sabretmeleri ricasında bulunan Soylu, "Herkes şu anda onun için çalışıyor. Dün seninle konuştuk hem de birkaç kez konuştuk. Bütün her yerde kayıplarımızın tamamı aranıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, ekiplerin derelerde adım adım arama yaptığının altını çizerek, "Ekipleri iki katına, üç katına çıkarttık, inşallah sonuç alacağız. Tabii suyun debisi çok yüksek ama arkadaşlar bu işin uzmanı, çok sonuç almış arkadaşlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Murat Kurum da Zeynep Akar ve çocuklarına tekrar 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bakan Kurum, her zaman ailenin yanında olduklarını vurguladı.

Öte yandan, Bakan Soylu ve Kurum ilçe merkezindeki çalışmaları da inceledi.

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