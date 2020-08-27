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Bakan Soylu, Yağlıdere ve Espiye'de incelemelerde bulundu

GİRESUN HABERLERİ  | 27.08.2020 18:23 | Son Güncelleme

Bakan Soylu, Yağlıdere ve Espiye'de incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel ve heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Soylu, beraberindekilerle Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesi ve Yeşilpınar köyünde sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarla görüştü. Hasar tespit ve çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi alan Soylu, daha sonra Espiye ilçesine bağlı Yeşilköy ve Direkbükü köylerine geçerek incelemelerde bulundu.

Soylu, Yeşilköy'de selde hasar gören ev, köprü ve yollar ile sel sonrası sadece minaresi ayakta kalan cami alanını inceledi.

Ardından Soğukpınar beldesine geçerek burada da incelemelerde bulunan Soylu, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunları ve taleplerini dinledi.

Soylu, hasarların en kısa sürede giderileceğini vurguladı.

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