YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye Anneler Günü hediyesi

Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye Anneler Günü hediyesi

SİVAS HABERLERİ  | 08.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye Anneler Günü hediyesi

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi, Sivas'ta 102 yaşındaki Emine nineye takdim edildi.

Bakan Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyelerden biri de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 102 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırıldı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Emine Torun'u yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Emine Torun ile telefonda görüşerek "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun size hediyesi var. Anneler Günü'nüzü kutluyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

İl : "Devletimizin yaptığı yardımlar esnafa can suyu oldu"

İl : "Devletimizin yaptığı yardımlar esnafa can suyu oldu"

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Sivas Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:17
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:40
Yatsı
21:12

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Çiğdem Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Koçak Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yıldırım çarpan kişi öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mayıs ayında 2.5 metre kar

Mayıs ayında 2.5 metre kar

Biz bize yeteriz dediler 40 bin TL topladılar

Biz bize yeteriz dediler 40 bin TL topladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.