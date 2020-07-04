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Bakan Soylu'dan asker eğlencesi uyarısı:

ANKARA HABERLERİ  | 04.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

"Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil" - "Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz. Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beykoz'daki asker eğlencesine ilişkin, "Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Beykoz'da asker eğlencesi düzenleyen grubun görüntülerini paylaşarak yaptığı açıklamada, askere gitmenin, askerlik yapmanın şeref olduğunu belirtti.

"Kınalı kuzuların" şanla, şerefle, dua ve vakar ile gönderilmesi gerektiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz. Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım."

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