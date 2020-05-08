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  4. Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı

Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı

ANKARA HABERLERİ  | 08.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'ye bağlanan Soylu, bu illerin valisi, güvenlik ve göç yöneticileriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle Akdeniz Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, video konferans yöntemiyle düzenlenen bölge güvenlik toplantısından fotoğraflara yer verildi.

Toplantıda Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz eşlik etti.

Video konferans yöntemiyle Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'ye bağlanan Soylu, bu illerin valisi, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve göç müdürlerinin yanı sıra illerde bulunan sahil güvenlik teşkilatının komutanlarıyla görüştü.

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