Bakan Varank, Bursa'da depremzedeler, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şimdi içimiz yanıyor, dertlerimiz var, sıkıntılarımız var ama Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da söz verdiği gibi depremzede kardeşlerimizi biz memleketlerinde tekrar evlerine kavuşturacak, onları yurtlardan, misafirhanelerden, çadırlardan, konteyner kentlerden kurtarıp tekrar kendi evlerinde mutlu, mesut bir şekilde bayram geçirmelerini sağlayacağız." dedi.

Bakan Varank, Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında misafir edilen depremzedeler ile şehit yakını, gazi ve gazi aileleriyle bayramlaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği bayram kahvaltısında konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Birçok depremzedenin şehirlerinden uzakta, evleri olmadan bu bayramı başka illerde geçirmek zorunda kaldığını belirten Varank, "Şimdi içimiz yanıyor, dertlerimiz var, sıkıntılarımız var ama Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da söz verdiği gibi depremzede kardeşlerimizi biz memleketlerinde tekrar evlerine kavuşturacak, onları yurtlardan, misafirhanelerden, çadır ve konteyner kentlerden kurtarıp tekrar kendi evlerinde mutlu, mesut bir şekilde bayram geçirmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Varank, şu anda en önemli gündemlerinin deprem bölgesiyle ilgili faaliyetler, afetzede vatandaşların sıkıntılarını gidermek olduğunu vurguladı.

Salonda şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin de bulunduğunu dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Bugün burada ailelerinin sevgisinden bir vesileyle uzakta kalmış ama devletin kol kanat gerdiği aziz evlatlarımızla bir aradayız. Bu kardeşlerimiz belki hayatları boyunca buruk yaşayacaklar ama şunu bilerek yaşayacaklar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldukça bu devlet onlara kol kanat germeye devam edecek. Onlara sahip çıkmaya devam edecek ve inşallah da biz onları hangi vesileyle mutlu etmek için bir yol bulursak, onu da yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün aziz gençlerimiz de bizlerle beraber. Memleketlerine gidememiş, bir vesileyle burada bayramda Bursa'nın güzel misafirperverliğine mazhar olmuş genç kardeşlerimiz var. Onlar da bu ülkenin geleceğinin teminatı. Biz bunu biliyoruz, buna inanıyoruz, buna göre de gençlerimizi her zaman el üstünde tutmak için gayret gösteriyoruz. Gençlerimize, aziz milletimizin en değerli varlıklarına, şehit ailelerimize, gazilerimize, hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bu devleti ayakta tutan değerler, kerim devlet anlayışıyla gelir. Bu aziz milletin en değerli unsurlarını biz el üstünde tuttukça bu devleti payidar edebiliriz. Onun için biz sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımızla, İl Başkanımızla, devletimizin bütün unsurlarıyla sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz ve bu birlik ve dayanışmayı inşallah bundan sonra da göstereceğiz. "

"BU BİRLİKTELİKTEN BU GÜÇ DOĞUYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala da Anadolu coğrafyasında 500 yılda bir meydana gelen depremlerden daha fazlasının çok yakın zamanda yaşandığını söyledi.

İki büyük depremin peş peşe meydana geldiğine dikkati çeken Ala, "Bu deprem asrın felaketi. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü daha önce çok deprem oldu ama bu büyüklükte birbirinden bağımsız iki depremin aynı gün içinde olduğu vaki olmamış. O nedenle dünyadaki deprem otoriteleri bile 'Bu başka bir hadise, bunu özel olarak ele almalıyız ve incelemeliyiz' diyor." ifadesini kullandı.

Bu afetlerin de üstesinden geleceklerini, altından kalkacaklarını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Elbette aksaklık ve eksiklik olabilir ama depremden hemen sonra şu ana kadar yaptıklarımıza dünya gıptayla bakıyor. Hemen toparlanıp millet ve devlet el ele bunun da üstesinden geliyoruz. Değerli kardeşlerim, sabırla ve cesaretle çalışmakla, azimle ve birliktelikle üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele yoktur. Sizler memleketin sahibi olarak memlekete en büyük fedakarlıkları yapmış insanlar olarak bizlere, dünyanın hangi masasında oturursak oturalım kuvvet veriyor, güç veriyorsunuz. Biz de bunun şuuru içinde hareket ederek Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere dünyada Türkiye'nin sesinin daha gür, daha adil, daha şiddetli çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı'mız, Birleşmiş Milletlerde, Avrupa Birliği'nde, NATO'da birçok uluslararası kuruluşta 'Dünya beşten büyüktür' diyorsa, bunu yüksek sesle dile getiriyorsa bunun arkasındaki güç sizsiniz. 'Daha adil bir dünya mümkündür, adaletsizliğe son verin. Gazze'de, Bosna'da, Azerbaycan'da, Libya'da adaletsizliğe son verin. Suriye'de adaletsizliğe son verin. Irak'ta adaletsizliğe son verin' diye yüksek sesle bunları dile getiriyorsa emin olun arkasında sizin gücünüzü hissettiği için, siz o istikrarı sandıktan çıkarıp Türkiye'ye armağan ettiğiniz için Cumhurbaşkanı'mızın da AK Parti'nin de bizlerin de size olan muhabbetini bildiğimiz için bu birliktelikten bu güç doğuyor."

Kahvaltıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Bakan Varank ve beraberindekiler, daha sonra Nilüfer ilçesindeki Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçerek burada kalan vatandaşlarla bayramlaştı.

