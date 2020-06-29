Bakan Varank Cadde 54’ü inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ’taki program öncesi Cadde 54 Projesi’ni yerinde inceledi.

Ziyarette Bakan Mustafa Varank’a, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve yüklenici firmanın yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, açılışa hazırlanan Cadde 54 Projesi hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a bilgi verdi. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Cadde 54’ün proje alanını gezen Bakan Mustafa Varank, projenin detaylarını yerinde inceledi. Cadde 54 ziyaretinin ardından Serdivan Belediyesi’ne misafir olan Mustafa Varank, Başkan Yusuf Alemdar’dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

