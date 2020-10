Bakan Varank, CMDP Projeleri Toplu Açılış Töreni İçin Erzurum’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık tarafından finanse edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında desteklenen projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Erzurum’a geldi.

Bakan Varank, başta Tekstilkent olmak üzere CMDP kapsamında tamamlanan 5 projenin açılışını gerçekleştirdi. Bu çerçevede Bakanlık ve ilgili proje yürütücülerinin finansmanı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının yerel koordinasyonuyla toplam 45,6 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Erzurum Tekstilkent Projesi, Erzurum 2.OSB Su ve Doğalgaz Altyapısının Oluşturulması Projesi, Tortum Gölü Cam Teras Projesi, ETÜ Kristal Girişimci Merkezi ve Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışları, düzenlenen törenle yapıldı.

Bakan Varank açılış törenindeki konuşmasında, Erzurum’da birbirinden kıymetli kalkınma yatırımı projelerinin resmi açılışlarını yapacaklarını, sanayi ve teknolojinin elinin değdiği altyapıları ziyaret edeceklerini belirterek Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğu Anadolu Gözlemevi’nde önemli görüşmeler yapacaklarını anlattı.

Bu yatırımların önemine işaret eden Varank, "Bu önemli altyapıları sadece ülkemizin değil nasıl bölgemizin göz bebeği yapabiliriz, bu hususları tartışacağız. Sonrasında da Erzurum Sanayi ve Ticaret Odamızda reel sektörün nabzını tutup, sanayicilerimizle geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yapacağız" dedi.

Varank, Erzurum’u her zaman yakından takip ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapacak bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için son 8 senede özel sektörün 2 buçuk milyar liralık yatırımını, teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 8 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı.

Erzurum’u daha ileriye taşıyabilmek için bölgesel kalkınma projelerini hızla devreye aldıklarına dikkati çeken Varank, "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz, ilimizde 500’ün üzerinde projeyi destekledi. Bu projeler sayesinde tarım, sanayi, hayvancılık ve turizmde önemli başarılara imza atıldı, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bugün Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yatırımı tamamlanan projelerin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank, Erzurum’un imalat sanayinde daha fazla yer edinmesi hedefiyle yola çıktıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini geliştirmek adına, 2.OSB’de Tekstilkent projesini başlattık. Bu projenin bütün süreçleri bizzat Kalkınma Ajansımız tarafından takip edildi. Verdiğimiz destekler sayesinde, Tekstilkent 1. Etap’ta 4 fabrikanın inşaatı tamamlandı ve hâlihazırda 650 vatandaşımız iş başı yaptı. Bu fabrikalarda üretilen maske, önlük, tulum ve kaban gibi ürünler Almanya, Polonya, İspanya, İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yine bu projenin devamı niteliğinde olan İkinci etabı da destekliyoruz. Bu ikinci etabın tamamlanmasıyla da 4 bin Erzurumlu hemşehrimize istihdam sağlanmış olacak. Tekstilkent yatırımları, sektöre girdi sağlayan KOBİ’lere de dinamizm getirecek. Ayrıca burada oluşan kümelenme makine-ekipman üreticileri ve lojistik firmalarının Erzurum’a yatırım yapmasını da teşvik edecek. Böylece Erzurum’da istihdam ve rekabet gücü artacak."

Sanayinin yanı sıra Erzurum’un turizmini de geliştirecek projeleri desteklediklerini ifade eden Varank, şunları söyledi:

"Erzurum sadece kış turizmiyle anılmasın, 4 mevsim turist çeksin istiyoruz. İşte bu amaçla Tortum Gölü Cam Teras Projesini hayata geçirerek Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü gibi doğal güzellikleri barındıran Uzundere bölgesinin turizm altyapısını zenginleştirdik. Erzurum, spor turizmi için çok iyi bir destinasyon. Buradan hareketle Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezini kurduk. Merkez, kamp yapan sporcuların performans ölçümlerini yaparak, potansiyel sakatlıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu merkezle aslında Erzurum’u yüksek irtifa sporcu kampları konusunda stratejik bir alternatif haline getirmiş olduk. Bu merkez, ülkemizde İstanbul ve Antalya’dan sonra üçüncü merkez olma niteliğini taşıyor. İnanıyorum ki Süper Lig takımlarımızın yanı sıra dünyanın dört bir yanından sporcular da zamanla Erzurum’u tercih etmeye başlayacak."

Varank, Erzurum’un aynı zamanda üniversite gençliğinin bölgedeki çekim merkezi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde Kristal Girişimcilik Merkezini kurduk. Bu merkezde gençlere fiziki imkânların yanında, danışmanlık, eğitim ve mentörlük destekleri de sunuyoruz. Çok kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen, bu yerleşkeden daha şimdiden 345 girişimci adayı faydalandı ve 100’ün üzerinde iş fikri değerlendirildi. Hatta yazılım ve görüntü işleme üzerine bir iş fikri de ticarileşti. Ben buradan daha nice yeni fikirlerin çıkacağına bunların ticarileşeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Şunu samimiyetle söyleyeyim. Ülkemizin yazılım sektöründeki kabiliyetlerinin şu an sadece bir kısmını gördük. Oyun, simülasyon, bulut teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda sessiz ama derinden ilerleyen gencecik şirketlerimiz var. Eminim ki Erzurum’da da bu işlere kafa yoran gençler var. İşte açtığımız girişimci merkezi, bu çocukların hayallerine hızla koşmasına imkân verecek. Bakanlık olarak gençleri yönlendirmeye, onlara yeni fırsatlar sunmaya ve kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlamaya devam edeceğiz. Teknofest, deneyap teknoloji atölyeleri, verdiğimiz burslar ve sunduğumuz staj imkânları bu amaçla attığımız en temel adımlar. Elbette bu adımları daha da çeşitlendireceğiz."

Kalkınma Ajansının Erzurum’da reel sektör için iki destek programı uygulayacağına dikkati çeken Varank, bu desteğin 10 milyon lira bütçeli olacağını dile getirdi.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Ak Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, sanayici ve iş insanlarının yanı sıra tekstil fabrikasında çalışan işçiler katıldı.