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Bakan Varank, Denizli ziyaretini Loadikya Antik Kentinde gün batımına karşı tamamladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.10.2020 19:35 | Son Güncelleme

Denizli’de sanayici ve iş adamlarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaretini GEKA’nın desteği ile ayağa kaldırılan Loadikya Antik Kentinde gün batımında incelemelerde bulunarak tamamladı.

Denizli’de sanayici ve iş adamlarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaretini GEKA’nın desteği ile ayağa kaldırılan Loadikya Antik Kentinde gün batımında incelemelerde bulunarak tamamladı. Antik Kentte ziyaretçi sayısının 40 binden 200 bine çıktığını belirten Bakan Varank, “Burada yaptığımız çalışmalarla Denizli’mizi sanayi ve tarım şehri olmanın da yanında turizmde en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz” dedi.

Bir dizi ziyaret için Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentte sanayici iş adamları ile bir araya gelerek toplantılar düzenledi. Kentten ayrılmadan önce Loadikya Antik Kentine uğrayan Bakan Varank, burada incelemelerde bulunarak Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’ten antik kent hakkında bilgi aldı. Antik kentte bir süre gezen Bakan Varank, Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile kazı çalışmalarına büyük destek verdiklerini belirtti. Loadikya Antik Kentin’de Hıristiyanlık için kutsal 7 kiliseden biri olan Kutsal Kilise’nin restorasyonuna destek verdiklerini belirten Bakan Varank, “Laodikya’ya da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. B kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya’nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de inşallah yine kalkınma ajansında ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek veriyoruz. Arkamızda önemli bir antik tiyatronun kazı çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve Anadolu coğrafyası antik tiyatrolar yönünden çok zengin. Arkamızda gördüğünüz eser 98.5 metre genişliğe sahip bir antik tiyatro. Anadolu medeniyetlerinin bu kadar zengin olması ve Türkiye’nin bunlara ev sahipliği yapması ve bununda turizm anlamından büyük katkılar sağlamasını biz önemsiyoruz” dedi.

“Buradaki çalışmalar ile Denizli’mizi turizm şehri haline getireceğiz”
Antik Kentteki projelere destek verdikleri için mutluluk duyduklarını belirten Bakan Varank, “Laodikya’da böyle bir projeye destek vermekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ben bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak burayı ziyaret etmek ve yapılanları görmek istedim. Hocamızdan bilgileri aldık 1200 yıllık bir tarihe uzanan mekandan bahsediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla Denizli’mizi sanayi ve tarım şehri olmanın da yanında turizmde en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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