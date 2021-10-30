Bakan Varank, global markalara parça ve kalıp üreten tesisin açılışını yaptı:

TEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, global markalara kalıp ve parça üreten MTN firmasının Çerkezköy OSB’deki yeni yatırımını açtı.

Bakan Varank, Çerkezköy OSB'de MTN Plastik Fabrikası'nın yeni yatırımının açılış töreninde yaptığı konuşmada, firmanın hem kalıpçılık hem de katma değerli plastik parçalar alanında çok önemli işlere imza attığını söyledi.

Firmaların katma değerlerinin önemine işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu firmanın katma değerini şöyle ölçebiliriz. Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri 1 avrolar civarında ama bu firmamızın kalıptaki ihracat değeri kilogram başına 58 dolar, plastik parçalarda 5,8 dolar. Dolayısıyla katma değer nasıl oluşturulur bunu görmek isteyen gelsin bu firmamızı, MTN firmasını ziyaret etsin diyoruz.

Firmamız 1997 yılında kurulmuş ama yeni yatırımını şimdi tamamlıyor. Biliyorsunuz orada da bir tartışma var. 1997 yılında kurulmuş bir firma yeni yatırım yapamaz diye iddia edenler var. Onu da görmek isteyenler nasıl yeni yatırım yapılıyormuş onu da burada görebilirler."

Bakan Varank, "Ülkemizi katma değerli üretimle katma değer oluşturarak gelişen büyüyen, refahını da tüm milletiyle paylaşan bir ülke haline getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Buradaki en büyük destekçilerimiz de müteşebbislerimiz ve onların fedakar çalışma arkadaşları oluyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yeni yatırımın şehrimize, ülkemize, ekonomimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Varank, dünya markalarına Türkiye'den parça üretildiğine yönelik soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne diyor muhalefet, 'Türkiye'de 19 yılda hiç fabrika açılmadı.' Biz sadece fabrika açmıyoruz, üretim teknolojilerini de geliştiriyoruz. MTN firması hem kalıpçılık hem de plastik parçalar alanında dünyaya örnek olacak işleri kendi teknolojisini geliştirebilen bir firmamız. Üreterek büyüyen Türkiye'nin önemli markalarından. Bu elimde gördüğünüz parça TESLA'ya gidiyor. Biz Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni niye başlattık. Biz otomotiv endüstrisindeki dönüşümü kendimiz yakalayalım, yüzde yüz fikri mülkiyet hakları bize ait olan bir markayı oluşturalım ki endüstri bize çalışsın, bizim markamıza çalışsın istiyoruz.

Bir yanda dünyada üretimle gündeme gelirken bir yandan da kendi markalarımızı, daha katma değerli üretimlerimizi yapacağımız alanlara da yatırım yapıyoruz. Keşke 3-5 saatimiz olsaydı da firmanın bütün detaylarını dinleyebilseydik. Ben bugün gerçekten MTN firmasından etkilendim. Yeni nesil üretim, farklı materyalleri aynı anda kalıba dökebilmek önümüzdeki dönemde endüstrinin dönüşeceği alanlar. MTN bunu başarmış ve bu teknolojiyi dünyaya yayabilecek kapasiteye sahip. Ben kendilerine teşekkür ediyorum."

Bakan Varank, ardından fabrikayı gezerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, MTN Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Güler, MTN Plastik Genel Müdürü Ender Yalçın, MTN Kalıp Genel Müdürü Şahan Eçin, MTN Plastik Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Kartal, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoğan katıldı.

- MTN Plastik Fabrikası

Otomotiv başta olmak üzere beyaz eşya, medikal, ambalaj, savunma ve havacılık alanında birçok önemli projede sektörün ihtiyacı olan kalıpları defalarca yapmış olan firma, özellikle yurt dışından ithal edilen birçok projenin yerlileştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi.

Firma, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yaparak sektörün dünyada tercih edilmesine pozitif katkı sağladı.

Firma, 2013 yılında Audi A8 için 2K parça üreterek plastik enjeksiyon parça imalatına da başladı.

Bu imalatın başarılı olması ile yeni talepler arka arkaya devam etti ve enjeksiyon kapasitesi her yıl katlanarak arttı.

MTN Plastik grup, ayrı bir şirket olarak büyümeye devam etti ve İstanbul fabrikasının yanında Çerkezköy fabrikasının oluşmasını sağladı.

Yüzde 100 yerli sermeye ile kurulan firma 240 çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor.

MTN Kalıp ve MTN Plastik olarak sürekli yenilik yapma ve yapılamayanları yapma hedefi ile 2k ve 3k teknolojisinde dünyada bilinen ve tercih edilen firmalar arasında bulunuyor.

Firma, otomotiv sektöründe OEM'lere (ana sanayi) direkt ve dolaylı hizmet veriyor ve bütün otomotiv markalarına kalıp ve parça üretiyor.

Otomotiv sektöründe Tesla, Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Porsche, Renault, Ford ve Fiat markalarına parçalar imal eden firma, beyaz eşyada B/S/H, Arçelik başta olmak üzere diğer bütün beyaz eşya üreticilerine direkt kalıp ve parça üretiyor.

Firma TSI uçak koltuğu plastik parçaları, CERN plastik parçaları, savunma sanayi projelerinde yer alıyor.

