Bakan Varank, Karabük'te toplu açılış töreninde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Milli Teknoloji Hamlesi" ışığında büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Amacımız; Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmak." dedi.

Karabük'teki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Varank, Vali Fuat Gürel'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Varank'a, Kardemir işçilerini temsil eden tablo hediye edildi.

Daha sonra Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle kentte hayata geçirilen 9 projenin 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine katılan Varank, projelerin bütçe toplamının 17,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Varank, açılışların yanı sıra Karabük sanayisinin durumunu ve gelecek dönem çalışmalarını istişare edeceklerini aktararak, "Güçlü yönlerimizi, fırsatları ve ihtiyaçları değerlendireceğiz. Sizlerden alacağımız geri bildirimlerle de şehrimizin üretim, ihracat ve istihdamını artıracak yeni çalışmaları başlatacağız." diye konuştu.

Karabük'ün, Türkiye'de ağır sanayi hamlesinin başladığı illerden biri olduğuna işaret eden Varank, açılışı yapılan "Eğitimin Sesi, İşgücünün Nefesi Karabük 2023", "İstihdama Açılan Kapı: Mesleki Eğitim Merkezi" ve "Mesleki Eğitimde Yenilikçi Eğitim Metotları ile Kalifiye Eleman Yetiştiriyoruz" projelerinin, kentin sanayisinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya hizmet ettiğini kaydetti.

Varank, tarım ve hayvancılığın da Karabük'ün önemli geçim kaynaklarından olduğuna dikkati çekerek, "Modern tarım ve hayvancılık uygulamalarının gelişimi için atılan adımları da büyük bir memnuniyetle destekliyoruz. Listemizde yer alan ve bütçeleri toplamı 3,4 milyon lira olan 2 projeyi bu anlamda önemli buluyorum. Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor projeleri. Bu projelerle sağlanacak eğitimler ve tarıma kazandırılacak araziler sayesinde kadın ve genç istihdamını hep birlikte artıracağız." ifadelerini kullandı.

- Firmalara bünyelerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi kurma çağrısı

Son dönemin en kritik konularından iklim değişikliğiyle ilgili ulusal düzeyde birçok çalışma yaptıklarını ancak bu işin esas çözümünün yerelde atılan adımlar olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"İşte açılışını yaptığımız 'Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı Projesi' de bu değerli adımlardan biri. Proje kapsamında kurulan 100 atık toplama ünitesiyle kentteki plastik atıklar toplanarak ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek. Böylece atıkların insana ve çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirilmiş olacak. Bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması ve yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum."

Varank, teknoloji girişimciliği alanında "Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ile turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla da Yenice Şeker Kanyonu'na doğa müzesinin açılışını yaptıklarını kaydederek, AK Parti hükümetleri döneminde birçok alanda kente 11 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri açısından Karabük'teki durumu yeterli bulmadığını dile getiren Varank, özellikle sanayi sektöründeki firmalara bünyelerine bu tip merkezler kurma çağrısı yaptı.

- "İlimiz için 158 yatırım teşvik belgesi düzenledik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugüne kadar Karabük'e TÜBİTAK aracılığıyla işletmelere verilen desteğin 52 milyon lirayı aştığını, KOSGEB ile KOBİ'lere yönelik desteklerin 45 milyon lirayı bulduğunu, BAKKA'nın sağladığı desteklerin 72 milyon lirayı aştığını belirterek, "Şimdiye kadar ilimiz için 158 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 2,2 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 4 bin 733 kişilik istihdam öngörüyoruz. Şehrimizin Filyos Limanı'na yakın olması da yatırımlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Filyos Limanı çok ciddi bir proje. Elbette biz Karabük'ü gerek yollarla gerek tren bağlantısıyla limana bağladığımızda buranın sanayisi de oldukça gelişecek." diye konuştu.

Geleceğe yönelik hedeflerden bahseden Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Amacımız; Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmak. Aslında şehirlerimizin ve bölgelerimizin güçlü olması da büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin ilk basamağını oluşturuyor. Bu bağlamda illerimizin ayrı ayrı potansiyellerinden ne kadar fazla faydalanabilirsek, o kadar hızlı bir şekilde hedefimize ilerleriz. Ortaya çıkan refahtan da sadece belirli bölgelerde yaşayanlar değil, tüm Türkiye faydalanmış olur. İşte bu yüzden özellikle kalkınma ajanslarımız bölgelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak projelerine, desteklerine devam ediyor, önümüzdeki dönemde de devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından projelerin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

